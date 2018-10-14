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Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты

Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты

Киев  •  УНН

 • 18397 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил о важности выдвижения кандидатом в президенты Украины единого кандидата от националистических организаций, но пока свою кандидатуру предлагать не будет. Об этом он сегодня сказал журналистам возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве перед маршем УПА, передает корреспондент УНН.

"Считаем, что будет правильным в ближайшее время в националистической среде определить единого кандидата в президенты Украины от националистов... Думаю, что 1 января, в день рождения Степана Бандеры, когда как раз и будет начинаться президентская кампания, мы, националисты, официально объявим о старте нашей президентской и даже парламентской кампании. Именно поэтому, чтобы ускорить этот процесс, руководствуясь интересами украинской нации и украинского государства, принято было решение - я не буду выставлять свою кандидатуру для того, чтобы как можно быстрее найти этот компромисс между националистическими организациями и выдвинуть действительно ту кандидатуру, которая сможет объединить всех", - сказал он.

Таким кандидатом, как отметил Тягнибок, может быть бывший вице-спикер украинского парламента, участник АТО Руслан Кошулинский.

"Он является человеком достойным, имеет соответствующий опыт. Он себя очень положительно проявил и во время Майдана, и во время московско-украинской войны. Этот человек является хорошим законодателем, он является хорошим менеджером, организатором и, главное, он пользуется авторитетом националистов", - добавил он.

Лидер "Свободы" также отметил, что они готовы обсуждать и любые другие кандидатуры.

Напомним, Тягнибок был кандидатом в президенты Украины в 2014 году на внеочередных выборах. В ВО "Свобода" сообщали, что за время кампании из избирательного фонда Олега Тягнибока было потрачено 17 162 537,00 гривен.

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