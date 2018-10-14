Тягнибок заявив, що не висуватиме свою кандидатуру в президенти

“Вважаємо, що буде правильним найближчим часом в націоналістичному середовищі визначити єдину кандидатура кандидата у президенти України від націоналістів... Думаю, що 1 січня, на день народження Степана Бандери, коли якраз і буде починатися президентська кампанія, ми, націоналісти, офіційно оголосимо про старт нашої президентської і навіть парламентської кампанії. Саме через те, щоб пришвидшити цей процес, керуючись інтересами української нації й української держави, ухвалено було рішення — я не буду виставляти своєї кандидатури для того, щоби якнайшвидше знайти цей компроміс між націоналістичними організаціями і висунути справді ту кандидатуру, яка зможе об’єднати усіх”, — сказав він.

Таким кандидатом, як зазначив Тягнибок, може бути колишній віце-спікер українського парламенту, учасник АТО Руслан Кошулинський.

“Він є людиною достойною, має відповідний досвід. Він себе дуже позитивно проявив і під час Майдану, і під час московсько-української війни. Ця людина є хорошим законотворцем, він є добрим менеджером, організатором і, найважливіше, він користується авторитетом націоналістів”, — додав він.

Лідер “Свободи” також зауважив, що вони готові обговорювати й будь-які інші кандидатури.

Нагадаємо, О.Тягнибок був кандидатом у президенти України в 2014 році на позачергових виборах. У ВО “Свобода” повідомляли, що за час кампанії з виборчого фонду Олега Тягнибока було витрачено 17 162 537,00 гривень.