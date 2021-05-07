Twitter заблокировал пользователя за репосты сообщений с нового сайта Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Twitter заблокировал учетную запись для публикации сообщений с новой коммуникационной платформы бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
В аккаунте утверждалось, что он размещал твиты “от имени” Трампа.
Представитель компании заявил, что учетная запись @DJTDesk нарушила политику уклонения от запрета, поделившись контентом, “связанным с заблокированным аккаунтом”.
Но, как оказалось, подобные учетные записи все еще активны в социальной сети.
Во вторник экс-президент запустил собственную коммуникационную платформу под названием “Со стола Дональда Трампа” (The Desk of Donald J Trump).
Twitter сообщает, что, хотя он позволяет учетным записям обмениваться контентом с нового сайта Трампа, он не позволяет частному лицу “обойти” запрет.
Эти правила “уклонения” могут включать “использование другим пользователем от вашего имени, учетной записи, которая представляет вашу личность, бренд или бизнес-личность для других целей”.
Отмечается, что еще четыре аккаунта с похожими биографиями есть в Twitter, которые также делятся контентом с новой платформы Трампа.
Twitter не ответил на вопрос, что будет с этими аккаунтами.
На новой коммуникационной платформе Трампа, The Desk of Donald J Trump, будут размещаться заявления и пресс-релизы бывшего президента.
Посетители могут лайкать сообщения и делиться ими в своих учетных записях Twitter и Facebook при условии, что сами сообщения не нарушают правила сайтов.
О новой платформе Трампа было объявлено за день до того, как независимый наблюдательный совет Facebook вынес решение в пользу социальной сети приостановить действие аккаунта Трампа, но также постановил, что Facebook должен пересмотреть срок приостановления в течение шести месяцев.
Добавим
В январе Трампу навсегда запретили доступ в Twitter после того, как он выразил поддержку мятежникам, которые штурмовали Капитолий США.