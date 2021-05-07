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Twitter заблокировал пользователя за репосты сообщений с нового сайта Трампа

Twitter заблокировал пользователя за репосты сообщений с нового сайта Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Twitter заблокировал учетную запись для публикации сообщений с новой коммуникационной платформы бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В аккаунте утверждалось, что он размещал твиты “от имени” Трампа.

Представитель компании заявил, что учетная запись @DJTDesk нарушила политику уклонения от запрета, поделившись контентом, “связанным с заблокированным аккаунтом”.

Но, как оказалось, подобные учетные записи все еще активны в социальной сети.

Во вторник экс-президент запустил собственную коммуникационную платформу под названием “Со стола Дональда Трампа” (The Desk of Donald J Trump).

Twitter сообщает, что, хотя он позволяет учетным записям обмениваться контентом с нового сайта Трампа, он не позволяет частному лицу “обойти” запрет.

Эти правила “уклонения” могут включать “использование другим пользователем от вашего имени, учетной записи, которая представляет вашу личность, бренд или бизнес-личность для других целей”.

Отмечается, что еще четыре аккаунта с похожими биографиями есть в Twitter, которые также делятся контентом с новой платформы Трампа.

Twitter не ответил на вопрос, что будет с этими аккаунтами.

На новой коммуникационной платформе Трампа, The Desk of Donald J Trump, будут размещаться заявления и пресс-релизы бывшего президента.

Посетители могут лайкать сообщения и делиться ими в своих учетных записях Twitter и Facebook при условии, что сами сообщения не нарушают правила сайтов.

О новой платформе Трампа было объявлено за день до того, как независимый наблюдательный совет Facebook вынес решение в пользу социальной сети приостановить действие аккаунта Трампа, но также постановил, что Facebook должен пересмотреть срок приостановления в течение шести месяцев.

Добавим

В январе Трампу навсегда запретили доступ в Twitter после того, как он выразил поддержку мятежникам, которые штурмовали Капитолий США.

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