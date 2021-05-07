Twitter заблокував користувача за репости повідомлень з нового сайту Трампа

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Twitter заблокував обліковий запис для публікації повідомлень з нової комунікаційної платформи колишнього президента США Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

В акаунті стверджувалося, що він розміщував твіти “від імені” Трампа.

Представник компанії заявив, що обліковий запис @DJTDesk порушив політику ухилення від заборони, поділившись контентом, “пов’язаним із заблокованим обліковим записом”.

Але, як виявляється, подібні облікові записи все ще активні в соціальній мережі.

У вівторок експрезидент запустив власну комунікаційну платформу під назвою “Зі столу Дональда Трампа” (The Desk of Donald J Trump).

Twitter повідомляє, що, хоча він дозволяє обліковим записам обмінюватися контентом з нового веб-сайту Трампа, він не дозволяє приватній особі “обійти” заборону.

Ці правила “ухилення” можуть включати “використання іншим користувачем від вашого імені, облікового запису, яка представляє вашу особистість, бренд або бізнес-особистість для іншої мети”.

Зазначається, що ще чотири аккаунта зі схожими біографіями є уTwitter, які також діляться контентом з нової платформи Трампа.

Twitter не відповів на питання, що буде з цими акаунтами.

На новій комунікаційній платформі Трампа, The Desk of Donald J Trump, будуть розміщуватися заяви і прес-релізи колишнього президента.

Відвідувачі можуть лайкати повідомлення і ділитися ними в своїх облікових записах Twitter і Facebook за умови, що самі повідомлення не порушують правила сайтів.

Про нову платформу Трампа було оголошено за день до того, як незалежна наглядова рада Facebook винесла рішення на користь соціальної мережі призупинити дію акаунту Трампа, але також постановила, що Facebook має переглянути термін призупинення протягом шести місяців.

Додамо

У січні Трампу назавжди заборонили доступ в Twitter після того, як він висловив підтримку бунтівникам, які штурмували Капітолій США.

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