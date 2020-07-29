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Twitter удалил ретвит Трампа о "существовании лекарства от COVID-19"

Twitter удалил ретвит Трампа о "существовании лекарства от COVID-19"

Киев  •  УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Сразу несколько соцсетей — Twitter, Facebook и YouTube — удалили видео, на котором группа людей, представлявшихся врачами, утверждала, что от болезни, вызываемой коронавирусом, существует лекарство. Это видео опубликовал президент США Дональд Трамп в Twitter, после чего соцсеть удалила его как недостоверное, сообщает CNN, передает УНН.

На видео люди, одетые в белые халаты, давали пресс-конференцию напротив Верховного суда США в Вашингтоне. Они утверждали, что представляют группу “Передовые врачи Америки”. Выступающие, в числе прочего, утверждали, что людям нет необходимости носить маски, чтобы предотвратить распространение коронавируса, так как от него есть лекарство: гидроксихлорохин, цинк и цитромакс. Они также называли исследования, доказывающие неэффективность гидроксихлорохина, ложью и утверждали, что их спонсируют “фальшивые фармкомпании”.

До того, как соцсети удалили видео, оно широко разошлось в интернете: на Facebook его посмотрели более 14 млн раз и перепостили около 600 тыс. раз, на YouTube его посмотрели более 40 тыс. раз, сообщил CNN.

В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно “распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19”.

Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса. “Я верю в него. Я бы его использовал. Как вы знаете, я принимал его в течение 14 дней. Как вы знаете, я сейчас здесь. Я думаю, он работает на ранних стадиях”, — сказал Трамп.

Президент сообщил о приеме гидроксихлорохина для профилактики заражения коронавирусом в мае. По словам Трампа, прием препарата одобрил врач.

Гидроксихлорохин — препарат для лечения малярии. Он вошел в список лекарств для международного клинического исследования Solidarity, которое инициировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) c партнерами.

Однако в конце мая ВОЗ приостановила испытания препарата из-за данных о повышенном риске смертности среди пациентов, принимавших его.

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