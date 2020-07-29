Twitter видалив ретвіт Трампа про "існування ліків від COVID-19"

На відео люди, одягнені в білі халати, давали прес-конференцію навпроти Верховного суду США у Вашингтоні. Вони стверджували, що представляють групу “Передові лікарі Америки”. Виступаючі, в числі іншого, стверджували, що людям немає необхідності носити маски, щоб запобігти поширенню коронавірусу, так як від нього є ліки: гідроксихлорохін, цинк і цитромакс. Вони також називали дослідження, які доводять неефективність гідроксихлорохіну, брехнею і стверджували, що їх спонсорують “фальшиві фармкомпанії”.

До того, як соцмережі видалили відео, воно широко розійшлося в інтернеті: на Facebook його подивилися більше 14 млн разів і перепостили близько 600 тис. разів, на YouTube його подивилися більше 40 тис. раз, повідомив CNN.

У компанії Twitter виданню пояснили, що діяли відповідно до політики щодо виявлення і видалення недостовірної інформації про коронавіруси. У Facebook відзначили, що видалили відео, так як воно “поширювало недостовірну інформацію про ліки і способи лікування COVID-19”.

Пізніше, під час брифінгу в Білому домі, Трамп заявив, що не розуміє, чому відео були видалені і заявив про користь гідроксихлорохіну при лікуванні коронавірусу. “Я вірю в нього. Я б його використав. Як ви знаєте, я приймав його протягом 14 днів. Як ви знаєте, я зараз тут. Я думаю, він працює на ранніх стадіях”, — сказав Трамп.

Президент повідомив про прийом гідроксихлорохіну для профілактики зараження коронавірусом у травні. За словами Трампа, прийом препарату схвалив лікар.

Гідроксихлорохін — препарат для лікування малярії. Він увійшов до списку ліків для міжнародного клінічного дослідження Solidarity, яке ініціювала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) з партнерами.

Однак в кінці травня ВООЗ призупинила випробування препарату через дані про підвищений ризик смертності серед пацієнтів, що приймали його.