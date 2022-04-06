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Twitter ограничит доступ к учетным записям российского правительства

Киев • УНН

 • 136269 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Twitter ввел новые ограничения для учетных записей российского правительства, чтобы уменьшить влияние официальной пропаганды рф в соцсети. Об этом говорится в официальном заявлении компании, пишет УНН.

Twitter ограничит доступ к учетным записям российского правительства

Цитата

“Мы не будем распространять или рекомендовать правительственные учетные записи тех государств, которые ограничивают доступ к бесплатной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах — независимо от того, заблокирован Twitter в этой стране или нет”, — сообщил начальник отдела целостности сайта Йоэль Рот.

Детали 

С сегодняшнего дня Twitter не будет рекомендовать российские правительственные аккаунты, а также не будет расширять их в домашней хронологии, исследовании, поиске и в других местах в соцсети. Таким образом, снижается вероятность того, что пользователи увидят твиты этих учетных сообщений, объясняет Рот.

В компании также заявили, что потребуют удалить твиты, опубликованные правительственными или аффилированными с государством учетными записями СМИ, которые распространяют медиа, изображающие военнопленных в контексте войны в Украине.

Рот добавляет, что Twitter применит исключения, чтобы защитить ”важные" репортажи о войне, если они будут иметь общественный интерес или изображение военнопленных является оправданным.

Ранее 

Facebook и Instagram временно блокировали хэштеги #Bucha и #Bucha Massacre, связанные с сообщениями об убийстве мирных граждан в Буче.

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