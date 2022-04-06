Twitter обмежить доступ до облікових записів російського уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Twitter запровадив нові обмеження для облікових записів російського уряду, щоб зменшити вплив офіційної пропаганди рф в соцмережі. Про це йдеться в офіційній заяві компанії, пише УНН.
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“Ми не будемо поширювати або рекомендувати урядові облікові записи тих держав, які обмежують доступ до безкоштовної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах — незалежно від того, заблокований Twitter у цій країні чи ні”, — повідомив начальник відділу цілісності сайту Йоель Рот.
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Відсьогодні Twitter не рекомендуватиме російські урядові акаунти, а також не буде розширювати їх у домашній хронології, дослідженні, пошуку та в інших місцях у соцмережі. Таким чином, знижується імовірність того, що користувачі побачать твіти цих облікових дописів, пояснює Рот.
У компанії також заявили, що вимагатимуть видалити твіти, опубліковані урядовими або афілійованими з державою обліковими записами ЗМІ, які поширюють медіа, що зображують військовополонених у контексті війни в Україні.
Рот додає, що Twitter застосує винятки, щоб захистити “важливі” репортажі про війну, якщо вони матимуть суспільний інтерес або зображення військовополонених є виправданим.
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