Туск в воскресенье встретится с премьером Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск проведет встречу тет-а-тет с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Встреча состоится в воскресенье, 25 августа, в 10:30 по местному времени в кулуарах саммита G7 во Франции.
Напомним, что Туск обвинил премьера Великобритании в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией.
Перед этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза (Brexit).
В частности, он назвал "бекстоп" на острове Ирландия "антидемократическим и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства".