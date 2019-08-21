Туск у неділю зустрінеться з прем'єром Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск зустрінеться віч-на-віч з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном цього тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Зустріч відбудеться у неділю, 25 серпня, о 10:30 за місцевим часом в кулуарах саміту G7 у Франції.
Нагадаємо, що Туск звинуватив прем'єра Британії у намірі створити кордон між Ірландією та Північною Ірландією.
Перед цим прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав листа Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу (Brexit).
Зокрема, він назвав “бекстоп” на острові Ірландія “антидемократичним і невідповідним суверенітету Сполученого Королівства як держави”.