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Туск звинуватив прем'єра Британії у намірі створити кордон між Ірландією та Північною Ірландією

Київ • УНН

 • 9704 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск звинуватив прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в намірі створити після виходу Великої Британії з ЄС кордон між Ірландією і Північною Ірландією. Про це Туск написав у вівторок в Twitter, передає УНН.

“Страхувальний механізм („бекстоп“ — механізм, який гарантує збереження прозорого кордону між північчю і півднем Ірландії) гарантує можливість уникнути „жорсткого кордону“ на острові Ірландія, якщо альтернативу не буде знайдено, або поки вона не буде підготовлена. Ті, хто виступають проти страхувального механізму, нічого не пропонуючи натомість, фактично підтримують відновлення кордону. Визнають вони це чи ні”, — написав Туск.

Ця заява прозвучала після того, як Джонсон направив Туску лист з вимогою виключити “бекстоп” з угоди про умови виходу.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав листа голові Європейської ради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу (Brexit).

Зокрема, він назвав “бекстоп” на острові Ірландія “антидемократичним і невідповідним суверенітету Сполученого Королівства як держави”.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.

— Donald Tusk (@eucopresident) August 20, 2019

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