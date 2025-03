Туск обвинил премьера Великобритании в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией

“Страховочный механизм („бэкстоп“ — механизм, гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии) гарантирует возможность избежать „жесткой границы“ на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена, или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступают против страховочного механизма, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы. Признают они это или нет”, — написал Туск.

Это заявление последовало после того, как Джонсон направил Туску письмо с требованием исключить “бэкстоп” из соглашения об условиях выхода.

Стоит напомнить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза (Brexit).

В частности, он назвал “бекстоп” на острове Ирландия “антидемократическим и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства”.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.

