Туск раскритиковал "антибандеровскую" норму польского закона

Глава Евросовета заявил, что долго разговаривал с Президентом Украины Петром Порошенко, и теперь надо искать путь к примирению.

"Речь идет не о том, чтобы не говорить правду, потому что только истина может быть такой основой для примирения, но в интересах Варшавы и Киева, поляков и украинцев, немедленно строить эту основу для примирения, а не для конфликта", - сказал Туск.

"Я не думаю, что мудрым было делать такое жесткое положение для того, чтобы можно было построить или получить что-нибудь", - добавил он.

Напомним, 27 июня две палаты парламента Польши - сейм и сенат - приняли изменения в закон об ИНП. Согласно решению польских парламентариев, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.

При этом это не касается положения закона об ИНП относительно "преступлений украинских националистов".

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, которые вступили в силу 1 марта, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также Украине.

КС Польши оценит положение об "украинских националистах" в законе об ИНП.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Польши Анджея Дуду внести изменения в закон об Институте национальной памяти в отношении украинцев.