Туск розкритикував "антибандерівську" норму польського закону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Євроради, екс-прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував положення про "українських націоналістів" у законі про польський Інститут національної пам'яті та політику уряду правлячої партії "Право і справедливість" щодо України. Про це УНН повідомляє з посиланням на wPolityce.
Глава Євроради заявив, що довго розмовляв з Президентом України Петром Порошенком, і тепер треба шукати шлях до примирення.
"Йдеться не про те, щоб не казати правду, тому що лише істина може бути такою основою для примирення, але в інтересах Варшави та Києва, поляків та українців, негайно будувати це підгрунтя для примирення, а не для конфлікту", - сказав Туск.
"Я не думаю, що мудрим було робити таке жорстке положення для того, щоб можна було побудувати чи отримати що-небудь", - додав він.
Нагадаємо, 27 червня дві палати парламенту Польщі - сейм і сенат - прийняли зміни в закон про ІНП. Згідно з рішенням польських парламентарів, скасовано положення про кримінальну відповідальність за присвоєння польському народу або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини. Це статті 55a і 55b закону.
При цьому це не стосується положення закону про ІНП щодо "злочинів українських націоналістів".
Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, які вступили в силу 1 березня, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також Україні.
КС Польщі оцінить положення про "українських націоналістів" у законі про ІНП.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко закликав президента Польщі Анджея Дуду внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті щодо українців.