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Туск подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины Евросоюзом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший президент Европейского Совета Дональд Туск и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук предостерегли насчет угрозы для европейского единства, которая исходит со стороны России. Об этом оба политика сказали в воскресенье, 1 декабря, во время вручения Дональда Туска премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами, сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.

В частности Гаук отметил, что "сохранение единства ЕС было определяющим направлением" деятельности Туска на посту президента Европейского Совета. "Его (Туска - ред.) беспокоила агрессивная политика Путина, которая проявилась не только в аннексии Крыма и на Востоке Украины, но и в его попытках раскола внутри ЕС", - сказал Гаук.

Между тем Туск в своей речи при получении премии обратился к европейцам с призывом не допустить раскола в своих рядах. По мнению Туска, страны Европы должны поддерживать трансатлантические отношения, независимо от того, кто на данный момент является президентом США.

Также он указал не необходимость не оставлять Украину на произвол судьбы. "Поддержка Украины - в собственных интересах Европы", - подчеркнул Туск. По его мнению, европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в России.

Основанная в 2002 году премия имени графини Марион Денгофф вручается за сделанный вклад в примирение между народами. Также в этом году премией Марион Денгофф отмечено международное молодежное экологическое движение Fridays For Future.

Напомним, 1 декабря приступил к работе новый президент Европейского Совета Шарль Мишель. Дональд Туск находился на этой должности с 1 декабря 2014 года.

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