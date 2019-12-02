Туск наголосив на важливості подальшої підтримки України Євросоюзом

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишній президент Європейської Ради Дональд Туск та колишній президент ФРН Йоахім Ґаук застерегли щодо загрози для європейської єдності, яка виходить з боку Росії. Про це обидва політики сказали в неділю, 1 грудня, під час вручення Дональду Туску премії імені Маріон Денгофф за порозуміння та примирення між народами, повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.