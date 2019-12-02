Туск наголосив на важливості подальшої підтримки України Євросоюзом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишній президент Європейської Ради Дональд Туск та колишній президент ФРН Йоахім Ґаук застерегли щодо загрози для європейської єдності, яка виходить з боку Росії. Про це обидва політики сказали в неділю, 1 грудня, під час вручення Дональду Туску премії імені Маріон Денгофф за порозуміння та примирення між народами, повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.
Зокрема Ґаук зазначив, що "збереження єдності ЄС було визначальним напрямком" діяльності Туска на посаді президента Європейської Ради. "Його (Туска - ред.) непокоїла агресивна політика Путіна, яка проявилася не лише в анексії Криму і на Сході України, але і в його спробах розколу всередині ЄС", - сказав Ґаук.
Тим часом Туск у своїй промові під час отримання премії звернувся до європейців із закликом не допустити розколу в своїх лавах. На переконання Туска, країни Європи мають підтримувати трансатлантичні відносини, незалежно від того, хто на даний момент є президентом США.
Також він вказав не необхідність не залишати Україну напризволяще. "Підтримка України - у власних інтересах Європи", - наголосив Туск. На його думку, європейська безпека важливіша за короткострокові інтереси щодо Росії.
Заснована 2002 року премія імені графині Маріон Денгофф вручається за зроблений внесок у примирення між народами. Також цьогоріч премією Маріон Денгофф відзначено міжнародний молодіжний екологічний рух Fridays For Future.
Нагадаємо, 1 грудня приступив до роботи новий президент Європейської Ради Шарль Мішель. Дональд Туск перебував на цій посаді з 1 грудня 2014 року.