Турция планирует достичь 5% расходов на оборону раньше дедлайна НАТО - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена достичь целевого показателя расходов на оборону в 5% ВВП на пять лет раньше установленного НАТО срока. Об этом он заявил во время саммита НАТО, передает УНН.

По словам Эрдогана, Турция уже увеличила оборонные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% бюджета направляет на безопасность и повышение устойчивости.

Мы уже приняли необходимые меры для увеличения оборонных расходов до 3,5% ВВП. Еще 1,5% мы уже направляем на расходы, связанные с безопасностью и устойчивостью. Таким образом мы планируем достичь установленной в Гааге цели в 5% на пять лет раньше определенного срока