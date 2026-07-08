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Турция планирует достичь 5% расходов на оборону раньше дедлайна НАТО - Эрдоган

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Турция увеличила оборонные расходы до 3,5% ВВП и направляет еще 1,5% на безопасность. Президент Эрдоган заявил о намерении достичь целевого показателя в 5% раньше установленного НАТО срока.

Турция планирует достичь 5% расходов на оборону раньше дедлайна НАТО - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена достичь целевого показателя расходов на оборону в 5% ВВП на пять лет раньше установленного НАТО срока. Об этом он заявил во время саммита НАТО, передает УНН.

Детали

По словам Эрдогана, Турция уже увеличила оборонные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% бюджета направляет на безопасность и повышение устойчивости.

Мы уже приняли необходимые меры для увеличения оборонных расходов до 3,5% ВВП. Еще 1,5% мы уже направляем на расходы, связанные с безопасностью и устойчивостью. Таким образом мы планируем достичь установленной в Гааге цели в 5% на пять лет раньше определенного срока

- сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турция входит в десятку мировых лидеров по объемам производства и экспорта продукции оборонной промышленности.

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Андрей Тимощенков

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