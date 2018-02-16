Турок пытался вывезти теплоходом более 20 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня ночью в пункте пропуска "Ильичевский-МТП" пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал в один из теплоходов в Турцию, обнаружили скрытый янтарь. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, передает УНН.
"Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общей обзорной группой обнаружено 10 пакетов с янтарем. Незаконно вывезти "солнечный камень", скрыв его в сумке для перевозки груза и в ящике для хранения личных вещей, пытался водитель, гражданин Турции", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ровенской области на полицейских напали около 200 копателей янтаря, есть пострадавшие
Сейчас правонарушителя привлечено к ответственности за нарушение таможенного законодательства.
Обнаруженный янтарь изъято в установленном порядке.