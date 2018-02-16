Турок намагався вивезти теплоходом понад 20 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні вночі в пункті пропуску “Іллічівський-МТП” прикордонники Одеського загону спільно з працівниками ДФС під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, виявили прихований бурштин. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, передає УНН.
“Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільною оглядовою групою виявлено 10 пакунків з бурштином. Незаконно вивезти "сонячне каміння", приховавши його в сумці для перевезення вантажу та в ящику для зберігання особистих речей, намагався водій, громадянин Туреччини”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі правопорушника притягнуто до відповідальності за порушення митного законодавства.
Виявлений бурштин вилучено встановленим порядком.