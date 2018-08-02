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Иностранец хотел попасть в ЕС в туалете поезда "Киев-Перемышль"

Иностранец хотел попасть в ЕС в туалете поезда "Киев-Перемышль"

Киев  •  УНН

 • 8155 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В туалете поезда "Киев-Перемышль" на территорию Европейского Союза пытался незаконно въехать 29-летний гражданин Турции. Мужчину, который не имел визы, задержали польские пограничники. Его отправили назад в Украину. Однако затем гражданин Турции попытался незаконно перейти так называемую зеленую границу между Украиной и Польшей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы майора Эльжбеты Пикор, пограничники с Медики во время стандартной проверки международного поезда "Киев-Перемышль" наткнулись на мужчину, который закрылся в туалете поезда.

На границе польские пограничники проверяли все места в поезде, где можно спрятать контрабандные товары или людей. Сотрудники Пограничной службы попытались открыть один из туалетов, однако он оказался запертым изнутри.

Пограничники попросили о помощи персонал поезда. Однако лицо, которое закрылось в туалете, само открыла дверь. Оказалось, что внутри был 29-летний гражданин Турции, не имел документов, позволяющих законно въехать и находиться в Шенгенской зоне.

"Во время разговора иностранец сообщил, что целью его путешествия является Варшава, там находится его девушка. Однако окончательно он признал, что на самом деле хотел попасть в Швецию", - отметила Пикор.

В связи с отсутствием необходимых документов, польские пограничники отказали иностранцу во въезде в Польшу и отправили его обратно в Украину.

"Однако гражданин Турции оказался очень настойчивым. Уже через несколько часов его снова задержали украинские пограничники. На этот раз он пешком пытался незаконно перейти так называемую зеленую границу", - отметила пресс-секретарь.

С начала 2018 года Бескидский отдел пограничной службы задержал уже 109 иностранцев, в том числе 30 граждан Турции, которые чаще всего с намерением попасть в страны Западной Европы незаконно пересекают государственную границу Польши.

Как сообщал УНН, гражданин Марокко пытался пробраться в ЕС скрываясь в автобусе.

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