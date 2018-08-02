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Іноземець хотів потрапити до ЄС у вбиральні потяга "Київ-Перемишль"

Іноземець хотів потрапити до ЄС у вбиральні потяга "Київ-Перемишль"

Київ • УНН

 • 8155 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У туалеті потягу сполученням "Київ-Перемишль" на територію Європейського Союзу намагався незаконно в’їхати 29-річний громадянин Туреччини. Чоловіка, який не мав візи, затримали польські прикордонники. Його відправили назад в Україну. Однак потім громадянин Туреччини спробував незаконно перейти так званий зелений кордон між Україною та Польщею. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

За словами речниці Бескидського відділу Прикордонної служби майора Ельжбєти Пікор, прикордонники з Медики під час стандартної перевірки міжнародного потягу "Київ-Перемишль" натрапили на чоловіка, який зачинився у вбиральні поїзда.

На кордоні польські прикордонники перевіряли усі місця у потязі, де можна сховати контрабандні товари або людей. Співробітники Прикордонної служби спробували відкрити один з туалетів, проте він виявився замкнутим зсередини.

Прикордонники попросили про допомогу персонал потяга. Однак особа, котра замкнулася у вбиральні, сама відчинила двері. Виявилося, що всередині був 29-річний громадянин Туреччини, який не мав документів, що дозволяють законно в’їхати та перебувати у Шенгенській зоні.

"Під час розмови іноземець повідомив, що метою його подорожі є Варшава, бо там перебуває його дівчина. Однак остаточно він визнав, що насправді хотів потрапити до Швеції", - зазначила Пікор.

У зв’язку з відсутністю необхідних документів, польські прикордонники відмовили іноземцеві у в’їзді до Польщі та відправили його назад в Україну.

"Однак громадянин Туреччини виявися дуже наполегливим. Вже за декілька годин його знову затримали українські прикордонники. Цього разу він пішки намагався незаконно перейти так званий зелений кордон", - зауважила речниця.

Від початку 2018 року Бескидський відділ Прикордонної служби затримав вже 109 іноземців, зокрема 30 громадян Туреччини, котрі найчастіше з наміром потрапити до країн Західної Європи незаконно перетинають державний кордон Польщі.

Як повідомляв УНН, громадянин Марокко намагався пробратися в ЄС переховуючись в автобусі.

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