Турнир в Дубае: 17-летняя украинка обыграла бывшую 12 ракетку мира

Только за 1 час 3 минуты киевлянка одержала победу над опытной Яниной Викмайер из Бельгии, которая в свое время достигала звание 12 ракетки WTA - 6:4, 6:1.

Другие наши соотечественницы, к сожалению, не смогли выйти во второй круг. Ангелина Калинина из-за травмы отказалась от продолжения борьбы против восьмой сеяной Анастасии Потаповой. Анастасия Шошина уступила Барбаре Хаас - 4:6, 6:7 (5:7).

Отметим, что именно россиянка Потапова станет соперницей Снегур в борьбе за выход в третий круг турнира.

Напомним, что на пути в основную сетку Снегур прошла сито квалификации.