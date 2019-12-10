Турнір в Дубаї: 17-річна українка обіграла ексдванадцяту ракетку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Юна українська тенісистка Дар’я Снігур виграла матч першого кола основної сітки на турнірі з призовим фондом 100 тис. дол. у Дубаї. Про це повідомляє Федерація тенісу України, передає УНН.
Лише за 1 годину 3 хвилини киянка здобула перемогу над досвідченою Яніною Вікмайєр з Бельгії, яка свого часу досягала звання 12 ракетки WTA – 6:4, 6:1.
Інші наші співвітчизниці, нажаль, не змогли вийти у друге коло. Ангеліна Калініна через травму відмовилася від продовження боротьби проти восьмої сіяної Анастасії Потапової. Анастасія Шошина поступилася Барбарі Хаас – 4:6, 6:7 (5:7).
Відзначимо, що саме росіянка Потапова стане суперницею Снігур у боротьбі за вихід до третього кола турніру.
Нагадаємо, що на шляху до основної сітки Снігур пройшла сито кваліфікації.