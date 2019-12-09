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Тенісистка Снігур перемогла в українському дербі на змаганнях у Дубаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На кортах у Дубаї відбулися фінальні поєдинки кваліфікаційної сітки змагань ITF серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на ITF.

В одному із поєдинків зустрічалися дві українки. Більш молодша Дар’я Снігур святкувала виграш над досвідченою Катериною Бондаренко — 1:6, 6:3, 10:6.

Українська тенісистка здобула перемогу над своєю співвітчизницею за 59 хвилин.

Зауважимо, що у першому колі основної сітки Снігур зіграє проти Яніни Вікмайер (151 у WTA) з Бельгії.

Додамо, що призовий фонд змагань становить 100 тис. дол.

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