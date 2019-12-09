Тенісистка Снігур перемогла в українському дербі на змаганнях у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На кортах у Дубаї відбулися фінальні поєдинки кваліфікаційної сітки змагань ITF серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
В одному із поєдинків зустрічалися дві українки. Більш молодша Дар’я Снігур святкувала виграш над досвідченою Катериною Бондаренко — 1:6, 6:3, 10:6.
Українська тенісистка здобула перемогу над своєю співвітчизницею за 59 хвилин.
Зауважимо, що у першому колі основної сітки Снігур зіграє проти Яніни Вікмайер (151 у WTA) з Бельгії.
Додамо, що призовий фонд змагань становить 100 тис. дол.