Теннисистка Снигур победила в украинском дерби на соревнованиях в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На кортах в Дубае состоялись финальные поединки квалификационной сетки соревнований ITF среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на ITF.
В одном из поединков встречались две украинки. Более младшая Дарья Снигур праздновала выигрыш над опытной Екатериной Бондаренко — 1:6, 6:3, 10:6.
Украинская теннисистка одержала победу над своей соотечественницей за 59 минут.
Заметим, что в первом круге основной сетки Снигур сыграет против Янины Викмайер (151 в WTA) из Бельгии.
Добавим, что призовой фонд соревнований составляет 100 тыс. долл.