Туристические путешествия украинцев в прошлом году достигли 8 миллиардов долларов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103415 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106019 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107984 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106720 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115995 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101508 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105810 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131661 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130493 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Туристические путешествия украинцев в прошлом году достигли 8 миллиардов долларов

Туристические путешествия украинцев в прошлом году достигли 8 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

 • 17908 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В прошлом году туристические путешествия украинцев составляли 8 млрд долларов в денежном эквивалентов, на сегодня можно ожидать значительного сокращения путешествий. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.

"Эта эпидемиологическая ситуация привела к тому, что туристические путешествия очень снизились. В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили 8 млрд долларов. И можно ожидать достаточно значительного сокращения", - сказал Сологуб.

Напомним, на Родину в четверг, 19 марта, вечером с Египта вылетело 21748 украинцев.

Украинские Национальные Новости

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