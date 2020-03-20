Туристические путешествия украинцев в прошлом году достигли 8 миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В прошлом году туристические путешествия украинцев составляли 8 млрд долларов в денежном эквивалентов, на сегодня можно ожидать значительного сокращения путешествий. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
"Эта эпидемиологическая ситуация привела к тому, что туристические путешествия очень снизились. В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили 8 млрд долларов. И можно ожидать достаточно значительного сокращения", - сказал Сологуб.
Напомним, на Родину в четверг, 19 марта, вечером с Египта вылетело 21748 украинцев.