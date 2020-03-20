Туристичні подорожі українців торік сягнули 8 мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулого року туристичні подорожі українців становили 8 млрд доларів у грошовому еквівалентів, наразі можна очікувати значного скорочення подорожей. Про це заявив на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.
"Ця епідеміологічна ситуація призвела до того, що туристичні подорожі дуже знизилися. Минулого року туристичні подорожі українських громадян склали 8 млрд доларів. І також можна очікувати достатньо значного скорочення", - сказав Сологуб.
Нагадаємо, до Батьківщини у четвер, 19 березня, ввечері з Єгипту вилетіло 21 748 українців.