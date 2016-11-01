Туриста из Франции ограбили в Ровно

Вчера воры проникли в арендованную иностранцем квартиру и похитили 4 тыс. евро и кредитные карты.

Мужчина снял жилье приехав в Ровно из Львова в качестве туриста. Пока гулял по городу, его обокрали.

По факту кражи полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас пострадавший вместе с переводчиком общается со следователем, допрашивают также и арендодателя квартиры.