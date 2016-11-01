Туриста из Франции ограбили в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Документы и деньги исчезли из арендованной квартиры в Ровно у 64-летнего гражданина Франции. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации поции Ровенской области.
Вчера воры проникли в арендованную иностранцем квартиру и похитили 4 тыс. евро и кредитные карты.
Мужчина снял жилье приехав в Ровно из Львова в качестве туриста. Пока гулял по городу, его обокрали.
По факту кражи полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас пострадавший вместе с переводчиком общается со следователем, допрашивают также и арендодателя квартиры.