Туриста з Франції пограбували в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Документи та гроші зникли з орендованої квартири в Рівному в 64-річного громадянина Франції. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поції Рівненської області.
Вчора злодії проникли в орендовану іноземцем квартиру та викрали 4 тис. євро і кредитні картки.
Чоловік зняв житло, бо приїхав у Рівне зі Львова як турист. Поки гуляв містом, його обікрали.
За фактом крадіжки поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зараз потерпілий разом із перекладачем спілкується зі слідчим, допитують також і орендодавця квартири.