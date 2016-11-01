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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 40 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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Туриста з Франції пограбували в Рівному

Туриста з Франції пограбували в Рівному

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Документи та гроші зникли з орендованої квартири в Рівному в 64-річного громадянина Франції. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поції Рівненської області.

Вчора злодії проникли в орендовану іноземцем квартиру та викрали 4 тис. євро і кредитні картки.

Чоловік зняв житло, бо приїхав у Рівне зі Львова як турист. Поки гуляв містом, його обікрали.

За фактом крадіжки поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зараз потерпілий разом із перекладачем спілкується зі слідчим, допитують також і орендодавця квартири.

Українські Національні Новини

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