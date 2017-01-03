Турист упал в ущелье на склоне Эльбруса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На склоне Эльбруса в ущелье упал турист, спасатели Кабардино-Балкарии проводят поисковые работы. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении МЧС РФ, передает УНН.
"В 9:45 мск спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России вышли на поиски туриста. Известно, что в Эльбрусском районе южнее восточного склона горы Эльбрус на высоте 5,1 тыс. метров над уровнем моря при восхождении турист упал в ущелье", - отметили в управлении.
Также в управлении добавили, что в спасательных работах задействованы пять человек.
Напомним, на Прикарпатье спасатели сняли с Говерлы травмированного туриста. Вчера около 14:35 мужчина повредил ногу и не смог спуститься с вершины самостоятельно.