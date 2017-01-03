Турист впав в ущелину на схилі Ельбрусу

"О 9:45 мск рятувальники Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії вийшли на пошуки туриста. Відомо, що в Ельбруського районі на південь від східного схилу гори Ельбрус на висоті 5,1 тис. метрів над рівнем моря при сходженні турист впав в ущелину", - відзначили в управлінні.

Також в управлінні додали, що у рятувальних роботах наразі задіяні п'ять людей.

Нагадаємо, на Прикарпатті рятувальники зняли з Говерли травмованого туриста. Вчора близько 14:35 чоловік пошкодив ногу і не зміг спуститися з вершини самотужки.



