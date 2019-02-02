Турецкий клуб подписал 22 футболистов в заключительный день трансферного окна
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Представитель второго дивизиона чемпионата Турции по футболу "Елязигспор" совершил трансферный бум в течение одного календарного дня, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Активность клуба возникла из-за поздно отмененного трансферного бана от турецкой Федерации футбола. "Елязигспор" в течение двух часов последнего дня трансферного окна заключил соглашения с 22 новичками из которых 12 подписали полноценные контракты, а 10 прибыли на правах аренды.
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Кроме того, команда успела уволить главного тренера Орхана Кайнака.
Заметим, что клуб занимает предпоследнюю строчку в таблице второго дивизиона Турции.