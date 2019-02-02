"Реал" став останнім учасником півфіналу Кубку Іспанії

Героєм першого тайму став француз Карім Бензема. Спочатку нападник змістився з м’ячем з лівої бровки до штрафної звідки розвів ігровий снаряд із воротарем по різним кутам. Далі він з кута штрафної направив м’яч від стійки до сітки воріт — 2:0.

По перерві команди обмінялися голами. За господарів відзначився Порро, аза “галактікос” Льоренте.

Таким чином, 4:2 і 3:1 та за двома матчами далі пройшов “Реал”.

Зауважимо, що іншими учасниками 1/2 фіналу стала каталонська “Барселона”, “Валенсія” і “Бетіс”.