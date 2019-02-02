Турецький клуб підписав 22 футболістів в заключний день трансферного вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Представник другого дивізіону чемпіонату Туреччини з футболу "Елязигспор" здійснив трансферний бум протягом одного календарного дня, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Активність клубу виникла через пізно скасований трансферний бан від турецької Федерації футболу. "Елязигспор" протягом двох годин останнього дня трансферного вікна заключив угоди із 22 новачками з яких 12-ро підписали повноцінні контракти, а 10 прибули на правах оренди.
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Крім того, команда встигла звільнити головного тренера Орхана Кайнака.
Зауважимо, що клуб займає передостанню сходинку в таблиці другого дивізіону Туреччини.