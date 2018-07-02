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Турецкая полиция разогнала парад ЛГБТ со слезоточивым газом и резиновыми пулями

Турецкая полиция разогнала парад ЛГБТ со слезоточивым газом и резиновыми пулями

Киев  •  УНН

 • 10401 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В воскресенье 1 июля полиция Турции помешала проведению в Стамбуле парада представителей ЛГБТ-сообщества. По словам очевидцев, стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули, передает УНН со ссылкой на DW.

Организаторы мероприятия, которое планировалось провести на одной из центральных улиц города, заявили об арестах участников, однако не назвали количество задержанных. Позже правозащитники из Amnesty International заявили в соцсети Twitter о 11 задержанных.

Полиция перекрыла улицы, прилегающие к месту проведения акции. Сообщается, что городские власти объяснили запрет мероприятия вопросами безопасности.

По информации издания, представителям ЛГБТ-сообщества отказывают в проведении мероприятий в столице Турции четвертый год подряд. В прошлом году полицейские также применяли слезоточивый газ и задерживали участников.

Как сообщал УНН, российским ЛГБТ-активистам запретили парады в 118 городах.

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся "Марш равенства". По данным правоохранителей, участие в нем приняли около трех тысяч человек.

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