Турецька поліція розігнала парад ЛГБТ із сльозогінним газом і гумовими кулями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У неділю 1 липня поліція Туреччини перешкодила проведенню в Стамбулі параду представників ЛГБТ-спільноти. За словами очевидців, правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі, передає УНН з посиланням на DW.
Організатори заходу, який планувалося провести на одній з центральних вулиць міста, заявили про арешти учасників, проте не назвали кількість затриманих. Пізніше правозахисники з Amnesty International заявили в соцмережі Twitter про 11 затриманих.
Поліція перекрила вулиці, які прилягали до місця проведення акції. Повідомляється, що міська влада пояснила заборону заходу питаннями безпеки.
За інформацією видання, представникам ЛГБТ-спільноти відмовляють у проведенні заходів у столиці Туреччини четвертий рік поспіль. Минулоріч поліцейські також застосовували сльозогінний газ і затримували учасників.
Як повідомляв УНН, російським ЛГБТ-активістам заборонили паради в 118 містах.
Нагадаємо, 17 червня в Києві відбувся "Марш рівності". За даними правоохоронців, участь в ньому взяли близько трьох тисяч осіб.