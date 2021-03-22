Турецкая лира рекордно упала после решения Эрдогана уволить главу центробанка

Что известно

По сообщениям турецких СМИ, такое падение грозит масштабным кризисом валюты и платежного баланса, поскольку некоторые местные банки уже приостановили обмен валюты и операции с золотом.

Что предшествовало

Эрдоган уволил главу центробанка Наджи Агбала вечером 19 марта, назначив вместо Сахапа Кавциоглу, экс-министра финансов, бывшего депутата от правящей партии. Это вызвало обеспокоенность инвесторов относительно политического вмешательства в денежно-кредитную политику.

Что стало причиной такого кадрового решения неизвестно, но оно было принято на следующий день после того, как центральный банк резко поднял основную процентную ставку — в третий раз за пять месяцев, с 17 до 19 процентов.

Президент Эрдоган неоднократно призывал к снижению ставок. Новый глава турецкого Центробанка также выступает против повышения процентных ставок.

Несмотря на призывы президента Турции, повышение процентных ставок положительно отреагировали финансовые рынки.

Слабость лиры может ухудшить инфляцию, поскольку Турция зависит от импорта энергоносителей и товаров по цене в долларах для своего промышленного сектора.

Экономический кризис в Турции

Курс турецкой лиры стал снижаться в конце 2017 года. В 2018 году в Турции впервые за десять лет была зафиксирована рецессия, произошла обвальный девальвация лиры, а безработица достигла рекордных показателей. С 2018 году до настоящего времени лира потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару.

Среди причин экономического кризиса в Турции эксперты называют “перегрев” экономики, допущенный Эрдоганом после 2016 года, когда в стране произошла попытка военного переворота. После этого президент Турции, среди прочего, стал пытаться урезать независимость Центрального банка.