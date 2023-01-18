Турецкая компания Baykar поставит беспилотники Кувейту в рамках сделки на 370 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По данным турецкой оборонной фирмы Baykar, Турция поставит в Кувейт нераскрытое количество вооруженных беспилотников в рамках контракта на сумму 370 миллионов долларов. Об этом пишет УНН ссылаясь на Anadolu.
Цитата
"С министерством обороны Кувейта был подписан контракт на сумму 370 миллионов долларов на экспорт беспилотников Bayraktar TB2", - говорится в заявлении Baykar в среду.
Детали
В заявлении не сообщается, сколько дронов будет доставлено в Кувейт и когда.
"Baykar выиграла конкуренцию с крупными фирмами из Америки, Европы и Китая в процессе (тендеров), который длился с 2019 года", - говорится в заявлении.
С покупкой Кувейта количество стран, подписавших контракты на Bayraktar TB2, увеличилось до 28.
Дополнение
По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), в 2021 году она стала лидером экспорта оборонной и аэрокосмической промышленности.
Baykar, чья доля экспорта в контрактах, подписанных в 2022 году, составила 99,3 процента, сообщила о выручке в размере 1,18 миллиарда долларов.
В декабре Албания также приобрела три беспилотника Bayraktar TB2, модель, которая становится все более популярной после ее использования украинскими войсками против российских войск.