Турецкая компания Baykar поставит беспилотники Кувейту в рамках сделки на 370 миллионов долларов

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"С министерством обороны Кувейта был подписан контракт на сумму 370 миллионов долларов на экспорт беспилотников Bayraktar TB2", - говорится в заявлении Baykar в среду.

Детали

В заявлении не сообщается, сколько дронов будет доставлено в Кувейт и когда.

"Baykar выиграла конкуренцию с крупными фирмами из Америки, Европы и Китая в процессе (тендеров), который длился с 2019 года", - говорится в заявлении.

С покупкой Кувейта количество стран, подписавших контракты на Bayraktar TB2, увеличилось до 28.

Дополнение

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), в 2021 году она стала лидером экспорта оборонной и аэрокосмической промышленности.

Baykar, чья доля экспорта в контрактах, подписанных в 2022 году, составила 99,3 процента, сообщила о выручке в размере 1,18 миллиарда долларов.

В декабре Албания также приобрела три беспилотника Bayraktar TB2, модель, которая становится все более популярной после ее использования украинскими войсками против российских войск.