Турецька компанія Baykar поставить безпілотники Кувейту в рамках угоди на 370 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За даними турецької оборонної фірми Baykar, Туреччина поставить у Кувейт нерозкриту кількість озброєних безпілотників у рамках контракту на суму 370 мільйонів доларів. Про це пише УНН посилаючись на Anadolu.
Цитата
"З міністерством оборони Кувейту було підписано контракт на суму 370 мільйонів доларів на експорт безпілотників Bayraktar TB2", - йдеться у заяві Baykar у середу.
Деталі
У заяві не повідомляється, скільки дронів буде доставлено до Кувейту і коли.
"Baykar виграла конкуренцію з великими фірмами з Америки, Європи та Китаю в процесі (тендерів), який тривав з 2019 року", - йдеться у заяві.
З покупкою Кувейту кількість країн, які підписали контракти на Bayraktar TB2, збільшилась до 28.
Доповнення
За даними Асамблеї експортерів Туреччини (TIM), у 2021 році вона стала лідером експорту оборонної та аерокосмічної промисловості.
Baykar, чия частка експорту в контрактах, підписаних у 2022 році, становила 99,3 відсотка, повідомила про виторг у розмірі 1,18 мільярда доларів.
У грудні Албанія також придбала три безпілотники Bayraktar TB2, модель, яка стає все більш популярною після її використання українськими військами проти російських військ.