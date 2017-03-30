Турция объявила о завершении операции "Щит Евфрата" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Совет национальной безопасности Турции объявил об “успешном завершении” операции “Щит Евфрата”, которую вооруженные силы страны начали в 2016 году на территории Сирии, передает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
В заявлении сказано, что целью операции было защитить Турцию от угрозы со стороны боевиков “Исламского государства” и дать возможность беженцам из Сирии “вернуться в свои дома и продолжить мирную жизнь”.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объяснил, что возможные военные действия Турции в Сирии будут происходить в рамках новых операций, под другим названием.
Как сообщалось ранее, Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией.
Напомним, 24 августа 2016 года группировка вооруженных сил Турции вошла на территорию Сирии и начала военную операцию “Щит Евфрата”.