Туреччина оголосила про завершення операції "Щит Євфрату" в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Рада національної безпеки Туреччини оголосила про “успішне завершення” операції “Щит Євфрату”, яку збройні сили країни почали у 2016 році на території Сирії, передає УНН із посиланням на Hurriyet Daily News.
У заяві сказано, що метою операції було захистити Туреччину від загрози з боку бойовиків “Ісламської держави” і дати можливість біженцям із Сирії “повернутися у свої домівки і продовжити мирне життя”.
Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим пояснив, що можливі військові дії Туреччини в Сирії триватимуть у рамках нових операцій, які будуть мати іншу назву.
Як повідомлялося раніше, Туреччина стягує бронетехніку до кордону з Сирією.
Нагадаємо, 24 серпня 2016 року угруповання збройних сил Туреччини увійшло на територію Сирії та розпочало військову операцію “Щит Євфрату”.