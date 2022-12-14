Турция вводит новый налог для туристов

Детали

Налог за проживание составит 2% от стоимости оказываемых услуг. От него будут освобождены иностранные дипломаты и студенты в общежитиях и лагерях.

Налог будет взиматься с постояльцев отелей, мотелей, курортных поселков, пансионатов, апарт-отелей, гостевых домов, кемпингов, шале, бутик-отелей. Как указано, услуги концепции "все включено" входят под налогообложение.

Дополнение

Туризм – одна из основных статей пополнения государственного бюджета Турции.