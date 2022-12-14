Турция вводит новый налог для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Правительство Турции объявило о введении с 1 января 2023 года дополнительного налога для туристов, пишет УНН со ссылкой на турецкое издание Capital.
Детали
Налог за проживание составит 2% от стоимости оказываемых услуг. От него будут освобождены иностранные дипломаты и студенты в общежитиях и лагерях.
Налог будет взиматься с постояльцев отелей, мотелей, курортных поселков, пансионатов, апарт-отелей, гостевых домов, кемпингов, шале, бутик-отелей. Как указано, услуги концепции "все включено" входят под налогообложение.
Дополнение
Туризм – одна из основных статей пополнения государственного бюджета Турции.