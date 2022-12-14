Туреччина запроваджує новий податок для туристів

Деталі

Податок на проживання становитиме 2% вартості надання послуг. Від нього будуть звільнені іноземні дипломати та студенти у гуртожитках та таборах.

Податок стягуватиметься з постояльців готелів, мотелів, курортних селищ, пансіонатів, апарт-готелів, гостьових будинків, кемпінгів, шале, бутік-готелів. Як зазначено, послуги концепції "все включено" входять до оподаткування.

Доповнення

Туризм – одна з основних статей поповнення державного бюджету Туреччини.