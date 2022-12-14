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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20891 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 53624 перегляди

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31 березня, 12:29 • 168046 перегляди

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Туреччина запроваджує новий податок для туристів

Туреччина запроваджує новий податок для туристів

Київ • УНН

 • 976239 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уряд Туреччини оголосив про запровадження з 1 січня 2023 року додаткового податку для туристів, пише УНН з посиланням на турецьке видання Capital.

Деталі

Податок на проживання становитиме 2% вартості надання послуг. Від нього будуть звільнені іноземні дипломати та студенти у гуртожитках та таборах.

Податок стягуватиметься з постояльців готелів, мотелів, курортних селищ, пансіонатів, апарт-готелів, гостьових будинків, кемпінгів, шале, бутік-готелів. Як зазначено, послуги концепції "все включено" входять до оподаткування.

Доповнення

Туризм – одна з основних статей поповнення державного бюджету Туреччини. 

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