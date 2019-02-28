Турция начала масштабные военно-морские учения в Чёрном море
Киев • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Военно-морские силы Турции начали крупнейшие в истории страны военно-морские учения Mavi Vatan. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт командования военно-морских сил Турции.
В учениях принимают участие более 100 кораблей военно-морских сил Турции. Плацдармом для них стали Черное, Средиземное и Эгейское моря. Проходить они будут с 27 февраля по 8 марта.
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Помимо турецких ВМС, участие в учениях примут такие страны, как Азербайджан, Босния и Герцеговина, Катар, Германия, Италия и др. В общей сложности - более 250 военнослужащих из 15 стран.
Ранее УНН сообщал, что Турция будет предоставлять специальную помощь ВСУ на сумму в десятки миллиардов долларов.