Туреччина почала масштабні військово-морські навчання в Чорному морі

У навчаннях беруть участь понад 100 кораблів військово-морських сил Туреччини. Плацдармом для них стали Чорне, Середземне та Егейське моря. Проходити вони будуть з 27 лютого по 8 березня.

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Крім турецьких ВМС, участь в навчаннях візьмуть такі країни, як Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Катар, Німеччина, Італія та ін. В цілому - понад 250 військовослужбовців з 15 країн.

Раніше УНН повідомляв, що Туреччина буде надавати спеціальну допомогу ВСУ на суму в десятки мільярдів доларів.