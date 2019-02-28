Туреччина почала масштабні військово-морські навчання в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Військово-морські сили Туреччини почали найбільші в історії країни військово-морські навчання Mavi Vatan. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт командування військово-морських сил Туреччини.
У навчаннях беруть участь понад 100 кораблів військово-морських сил Туреччини. Плацдармом для них стали Чорне, Середземне та Егейське моря. Проходити вони будуть з 27 лютого по 8 березня.
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Крім турецьких ВМС, участь в навчаннях візьмуть такі країни, як Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Катар, Німеччина, Італія та ін. В цілому - понад 250 військовослужбовців з 15 країн.
Раніше УНН повідомляв, що Туреччина буде надавати спеціальну допомогу ВСУ на суму в десятки мільярдів доларів.