Турция направила танки и бронетехнику к границе с Ираком

По сообщению военного источника, Турция стягивает танки и другую бронированную технику в городе Силопи, недалеко от границы с Ираком.

Ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял об увеличении Военная контингента в г.Силоп.

Как сообщал УНН, Турция планирует начать наступление на главный оплот Исламского государства в городе Ракка, после завершения операции "Щит Евфрата" и операции в Мосуле .