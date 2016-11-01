Туреччина направила танки та бронетехніку до кордону з Іраком

За повідомленням військового джерела, Туреччина стягує танки та іншу броньовану техніку в місті Силопі, неподалік від кордону з Іраком.

Раніше, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв про збільшення віськового контингенту в м.Силоп.

Як повідомляв УНН, Туреччина планує розпочати наступ на головний оплот Ісламської держави в місті Ракка, після завершення операції "Щит Єфрату" та операції в Мосулі.