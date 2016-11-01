Туреччина направила танки та бронетехніку до кордону з Іраком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Збройні сили Туреччини стягують танки та бронетехніку до кордону з Іраком, передає УНН з посиланням на Reuters.
За повідомленням військового джерела, Туреччина стягує танки та іншу броньовану техніку в місті Силопі, неподалік від кордону з Іраком.
Раніше, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв про збільшення віськового контингенту в м.Силоп.
Як повідомляв УНН, Туреччина планує розпочати наступ на головний оплот Ісламської держави в місті Ракка, після завершення операції "Щит Єфрату" та операції в Мосулі.