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Турция готова внести свой вклад в прекращение российско-украинской войны по дипломатическому пути - Эрдоган

Киев • УНН

 • 142881 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова внести свой вклад в прекращение российско-украинской войны дипломатическим путем, и пригласил обоих лидеров на встречу в Турцию, информирует УНН со ссылкой на Anadolu.

Турция готова внести свой вклад в прекращение российско-украинской войны по дипломатическому пути - Эрдоган

Цитата

"Я заявил, что мы будем продолжать содействовать решению войны посредством дипломатии и переговоров. Так же, как я сказал путину во время моего визита в Сочи, я напомнил Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", - сказал Эрдоган журналистам на борту президентского самолета после поездки во Львов.

Детали

Эрдоган сказал, что он встречался отдельно с Зеленским и путиным с начала войны, добавив, что Турция вынесет вопросы войны на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре.

"Сообщения, которые должны быть переданы там, очень значимы. Сообщения, которые мы и другие страны будем давать там, очень важны", — добавил он.

ЗАЭС

Во время трехсторонней встречи во Львове Эрдоган выразил обеспокоенность конфликтом вокруг Запорожской АЭС и сказал: "Мы не хотим переживать новый Чернобыль".

Он заявил журналистам, что запорожский вопрос не является "обычным вопросом", подчеркнув, что у Украины есть в Запорожье и свой технический персонал, и солдаты.

Эрдоган также заявил, что Зеленский требует изъять российские мины из этого района.

"Мы обсудим этот вопрос с путиным, и мы его об этом специально будем просить, чтобы россия сделала свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", — добавил он.

Добавим

Эрдоган, Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собрались во Львове 18 августа, чтобы обсудить шаги по прекращению украинско-российской войны дипломатическими средствами и сохранить недавно созданный механизм экспорта украинского зерна на мировые рынки.

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