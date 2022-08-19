Туреччина готова зробити свій внесок у припинення російсько-української війни дипломатичним шляхом - Ердоган

Цитата

"Я заявив, що ми продовжуватимемо сприяти вирішенню війни за допомогою дипломатії та переговорів. Так само, як я сказав путіну під час мого візиту до Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними", - сказав Ердоган журналістам на борту президентського літака після поїздки до Львова.

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Ердоган сказав, що він зустрічався окремо із Зеленським та путіним з початку війни, додавши, що Туреччина винесе питання війни на Генеральну Асамблею ООН у вересні.

"Повідомлення, які мають бути передані там, дуже значущі. Повідомлення, які ми та інші країни даватимемо там, дуже важливі", — додав він.

ЗАЕС

Під час тристоронньої зустрічі у Львові Ердоган висловив стурбованість конфліктом навколо Запорізької АЕС і сказав: "Ми не хочемо переживати новий Чорнобиль".

Він заявив журналістам, що запорізьке питання не є "звичайним питанням", наголосивши, що Україна має у Запоріжжі і свій технічний персонал, і солдатів.

Ердоган також заявив, що Зеленський вимагає вилучити російські міни з цього району.

"Ми обговоримо це питання з путіним, і ми його про це спеціально проситимемо, щоб росія зробила свій внесок у цьому відношенні як важливий крок до миру в усьому світі", — додав він.

Додамо

Ердоган, Зеленський та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зібралися у Львові 18 серпня, щоб обговорити кроки щодо припинення українсько-російської війни дипломатичними засобами та зберегти нещодавно створений механізм експорту українського зерна на світові ринки.