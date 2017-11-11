Турчинов заявил, что у него нет президентских амбиций
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что у него нет президентских амбиций. Об этом он сказал в комментарии журналистам во время съезда партии "Народный фронт", передает корреспондент УНН.
Он напомнил, что уже занимал должность и.о. Главы государства.
"Какие там амбиции? Я побывал на посту Президента - мне не понравилось. Огромная ответственность и отсутствие возможности полноценно жить. Я не получил удовольствия от такой работы", - отметил А.Турчинов.
Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что выдвинут своего кандидата на президентские выборы-2019.